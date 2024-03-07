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زاخاروفا ترد على تصريحات ميتسوتاكيس بشأن روسيا

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زاخاروفا ترد على تصريحات ميتسوتاكيس بشأن روسيا
Sputnik SERGEI GUNEYEV
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وصف روسيا بأنها "عدو أوروبا".

وقالت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس، إن موسكو لم تحاول تخويف اليونان أو دول أوروبية أخرى، ولا تعتزم القيام بذلك.

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وتابعت قائلة إن "أوروبا كانت مختلفة. والرايخ الثالث كان جزءا من أوروبا أيضا. وبالنسبة لأوروبا النازية هذه نحن سنكون عدوا دائما".

ودعت زاخاروفا ميتسوتاكيس إلى "عدم خيانة ذكرى المقاومة اليونانية".

وكان ميتسوتاكيس قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست، بأن روسيا "عدو أوروبا"، وتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا".

المصدر: نوفوستي

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