حذر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، من أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتجاهل محاذير اندلاع حرب واسعة في أوروبا، وقد تتطور إلى حرب عالمية ثالثة.

وفي وقت سابق نقلت قناة "BFMTV" عن ماكرون قوله خلال اجتماعه مع رؤساء المعارضة: إنه لا توجد حدود ولا خطوط حمراء في دعم فرنسا لأوكرانيا.

وتعليقا على ذلك كتب سلوتسكي في قناته على "تلغرام: للمرة الثانية، الرئيس الفرنسي يتجاهل محاذير اندلاع حرب واسعة في القارة الأوروبية، من المتوقع أن تتطور إلى حرب عالمية ثالثة، الكل فيها خاسر.

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وأشار السيناتور الروسي إلى أن هذه التصريحات لا تليق بـ "زعيم" أمة، يخرج ويجاهر بأنه على استعداد للتضحية بأرواح مواطنيه لأجل المصالح الأمريكية.

وأضاف: "ماكرون يحاول عبثا تقليد نابليون، لكن عليه أن يدرك أن الاحتماء بـ "العم سام" والنفي إلى جزيرة "سانت هيلينا" لن يستطيعا إنقاذ أحد من عواقب المواجهة العالمية التي تدمر الحضارة.

وشدد سلوتسكي على أنه يشعر بالأسف تجاه الأوروبيين العاديين المرشحين لأن يكونوا ضحايا لسياسات "نخبهم السياسية المحدودة الفكر، الفاسدة، واللامسؤولة".

يذكر أن جزيرة سانت هيلينا ــ جزيرة بركانية تقع في المحيط الأطلسي، تابعة لبريطانيا، سميت نسبة إلى القديسة هيلينا، وقد نالت شهرتها بسبب نفي نابليون بونابرت إليها في عام 1815 وبقي حتى وفاته في 1821.

المصدر: نوفوستي