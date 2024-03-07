الشرطة السويدية تلقي القبض على 4 أشخاص للاشتباه في إعدادهم لـ"جريمة إرهابية"

قال جهاز الأمن السويدي في بيان يوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في إعدادهم لـ"جريمة إرهابية".

ولم يذكر الجهاز مكان وزمان وقوع الهجمات المزعومة، لكنه أضاف في بيان مقتضب أنه "عمل على هذه القضية لفترة طويلة من الزمن".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه تم تفتيش عدة منازل خلال العملية.

وجاء في البيان أن هذه الجرائم تنطوي على "تطرف إسلامي عنيف" و"صلات بجريمة منظمة خطيرة".

وذكرت وسائل الإعلام السويدية أن هناك عملية كبيرة للشرطة في تيريسو، جنوب ستوكهولم، وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة SVT بأن انفجارا قويا وقع في أحد الأندية ولكن لم يكن من الواضح سبب الانفجار.

وفي أغسطس رفع جهاز الأمن المعروف باسم "SAPO" مستوى التأهب الإرهابي إلى ثاني أعلى مستوى في أعقاب التدنيس العلني للنصوص الدينية.

وقد تدهور الوضع الأمني ​​في الأشهر الأخيرة بعد حرق القرآن الكريم في البلاد والاحتجاجات في العالم الإسلامي، وكلاهما أثر سلبا على صورة الدولة الاسكندنافية.

ولقد أثر حرق وتدنيس الكتب الدينية سلبا على صورة السويد.

وقالت الوكالة العام الماضي إن الصورة تغيرت "من دولة متسامحة إلى دولة معادية للإسلام والمسلمين.

المصدر: "أسوشيتد برس"