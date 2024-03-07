بوغدانوف يبحث مع الرئيس الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بحثا تعزيز العلاقات الروسية الإماراتية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في 7 مارس مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته لأبو ظبي".

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وأضافت: "تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه، والتي تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين بحثا أيضا بناء تعاون متبادل المنفعة بين موسكو وأبو ظبي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والاستثمارية والثقافية والإنسانية.

وبحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإماراتي علي محمد حماد الشامسي في موسكو الثلاثاء الماضي، قضايا التعاون الأمني بين روسيا والإمارات.

وكما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارتي عمل إلى الإمارات والسعودية في ديسمبر 2023، بحث خلالها قضية التسوية الفلسطينية إضافة إلى آفاق مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

المصدر: نوفوستي