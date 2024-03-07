وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو إلى "تدريبات واقعية" تحسبا لأي غزو من الجارة الشمالية

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، قوات بلاده إلى "إجراء تدريبات واقعية لضمان سحق النظام الكوري الشمالي إذا قام بغزو الجنوب"، حسبما ذكر مكتبه.

ووجه شين هذه الدعوة أثناء زيارته إلى مخبأ عسكري رئيسي تديره قيادة دفاع العاصمة في سيئول، بعد أن دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز التدريبات العسكرية لاحتواء "أدنى محاولة لإشعال الحرب".

ورفض الوزير هذه التصريحات ووصفها بأنها محاولة لتعزيز الوحدة داخل النظام الداخلي في كوريا الشمالية وزرع الانقسام في كوريا الجنوبية، ووصف مناورات "درع الحرية" الأخيرة للحلفاء بأنها دفاعية.

وقال شين وون سيك: "ابذلوا جهودا شاملة من أجل ممارسة وتدريب واقعيين لضمان نهاية نظام كيم جونغ أون في أقصر فترة زمنية إذا غزا كوريا الجنوبية".

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هذا وأشار شين وون سيك، في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستخسر الريادة العالمية إذا تخلت عن فكرة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

ولطالما نددت بيونغ يانغ بالمناورات العسكرية للحلفاء ووصفتها بأنها تدريب على غزوها، وحذرت وزارة الدفاع من أن سيئول وواشنطن ستدفعان ثمنا باهظا بسبب التدريبات الأخيرة المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل.

المصدر: "يونهاب"