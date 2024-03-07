روما ترفض تعيين رئيس مستوطنة معاليه أدوميم السابق كسفير لإسرائيل لديها

ألغت الحكومة الإسرائيلية رسميا تعيين رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم السابق بيني كشريئيل سفيرا لدى إيطاليا، بسبب رفض الإيطاليين الموافقة على التعيين.

ووفقا لموقع Ynet فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت مناقصة عامة لتعيين سفير في إيطاليا، من قبل الموظفين في وزارة الخارجية. وهذا يعني أن تعيين كشرئيل كسفير لإيطاليا ألغي بشكل نهائي.

والسبب لذلك هو رفض الإيطاليين الموافقة على التعيين لأن كشرئيل كان رئيس بلدية خارج الخط الأخضر وشغل في الماضي رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أنه في أعقاب القرار، تنوي وزارة الخارجية تعيين كشرئيل بمنصب سفير إسرائيل في هنغاريا، وذلك على خلفية التقديرات بأن هنغاريا التي تعتبر صديقة لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي ستكون الوحيدة التي ستصادق على القرار.

وحتى يتم تعيين كشرئيل كسفير في هنغاريا ستضطر إسرائيل لإيجاد منصب آخر للدبلوماسي الكبير يوني بيلد، والذي عينته الحكومة كسفير لإسرائيل في بودابست في ديسمبر الماضي، ويتم دراسة الإمكانية لتعيين بيلد بمنصب السفير في روما.

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هو من رفض الموافقة على قرار تعيين كشرئيل. في حين طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ بالتدخل أمام الايطاليين لكن الطلب قوبل بالمعارضة أيضا.

المصدر: I24 news