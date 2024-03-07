السجن مدى الحياة لمتعصبين أمريكيين خططوا لإنهاء وكالة الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي

حكم قاض أمريكي بالسجن مدى الحياة على أربعة أشخاص كانوا ينتظرون إحياء طفل مختطف "يمكن أن يساعدهم في تخليص العالم من وكالة المخابرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش الأمريكي".

استمعت محاكمة العام الماضي إلى كيف اختطفت المجموعة طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات في جورجيا في ديسمبر 2017 واقتادته إلى منشأة تدريب مخصصة لهذا الغرض في ريف نيو مكسيكو، حيث خططوا لشن حرب ضد "مؤسسات فاسدة".

وقال بيان لوزارة العدل إن شخصا خامسا، هو جاني ليفيل، وهو مواطن من هايتي وكان الزعيم الروحي المزعوم للجماعة، حكم عليه بالسجن 15 عاما بموجب اتفاق مع الإقرار بالذنب.

وقد حكم على سراج بن وهاج، والد الطفل المختطف، وشقيقاته حجرة وسبحانة، وزوج سبحانة، لوكاس مورتون، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، بينما سيتم ترحيل ليفيل عند إطلاق سراحه.

وقال المدعون الفيدراليون الذين بدأوا القضية ضد الخمسة في عام 2018 إن المجمع كان منشأة لتدريب الأطفال على تنفيذ عمليات إطلاق نار في المدارس، ولم يكن فيها مياه جارية ولا كهرباء، وكان الطعام قليل جدا.

وتوفي الطفل المختطف بعد أيام، وتنبأ ليفيل بأنه سيعود إلى الحياة في أبريل من العام التالي ثم يقودهم ضد أعدائهم، ويقتل أي شخص يرفض الانضمام إلى طائفتهم.

وعندما جاء ذلك التاريخ وذهب دون القيامة، قامت بتغيير التوقعات إلى وقت لاحق من العام.

وفي أغسطس 2018، داهم ضباط إنفاذ القانون المجمع وعثروا على عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتم تسليمهم إلى سلطات رعاية الأطفال، وتم اكتشاف أسلحة وذخائر ووثائق تدريب تؤكد المعلومات الاستخبارية التي تم تلقيها".

كما عثر بحث لاحق على جثة الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وجاء في البيان أن "المجموعة كانت تنوي استخدام الطفل كدعم في خطة لتخليص العالم من المؤسسات الفاسدة المزعومة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والجيش الأمريكي، ولقتل أولئك الذين لم يعتنقوا الإسلام واتبعوا ليفيل".

المصدر: "أ ف ب"