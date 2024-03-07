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بالفيديو.. شرطية بريطانية تسحل وتدوس على لاجئ عربي

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بالفيديو.. شرطية بريطانية تسحل وتدوس على لاجئ عربي
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشرطية بريطانية وهي تقوم بسحل لاجئ مشرد ومن ثم تدوس على بطنه، وقد شددت الشرطة على أن الحادثة "غير مقبولة" ويجب عدم تكرارها.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن الحادث وقع في سبتمبر الماضي، بالقرب من قاعة مدينة مانشستر، مبينة أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو لاجئ من السودان، وكان ينام في الخارج مع مجموعة من اللاجئين المشردين الآخرين، مشددة على أن "سلوك الضابط كان أقل من المستوى الذي نتوقعه".

ووصفت مؤسسة أزمة المشردين الخيرية الحادث بأنه "مروع ومهين".

وقال الرجل (31 عاما) والذي طلب عدم الكشف عن هويته، في مقابلة مع هيئة البث البريطانية، إنه أصيب بسبب تصرفات الضابط.

وأضاف: "كنت أقول لها أنني بحاجة إلى النوم. لكنها داست على بطني بقدمها. لقد سببت لي مشاكل - كنت أعاني من الحمى وفي الساعات التالية ظهر دم في البول".

وأفاد الرجل، الذي كان في المملكة المتحدة منذ ثلاث سنوات ونصف ومنح الحق في البقاء، بأنه أجبر على الذهاب إلى المستشفى بعد الحادث، لكنه تعافى، مشيرا إلى أنهم كانوا يوقظونهم عادة كل صباح من قبل مسؤولي المجلس، لكن في يوم الحادثة "أخبرناهم أنه ليس لدينا مكان نذهب إليه وأن الجو بارد للغاية".

وأكد أنه وجد الآن مكانا للإقامة وتلقى اعتذارا من الشرطة.

من جهتها، قالت نائبة عمدة مانشستر الكبرى كيت غرين، إن هذه "صور مؤلمة للغاية.. نتوقع أن يتم التعامل مع أي شخص في موقف ضعف بكامل الاحترام الذي يستحقه، والسلوك الموضح هنا يتعارض تماما مع تلك التوقعات".

وشددت على أنه "من الواضح أن مثل هذا السلوك غير مقبول ويجب عدم السماح بتكراره مرة أخرى".

المصدر: BBC

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