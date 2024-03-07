مجلس النواب الأمريكي يخطط لعقد جلسة استماع علنية بحضور هانتر بايدن في 20 مارس

أعلن العضو في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر أنه من المخطط أن تعقد جلسة استماع علنية بحضور نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن وشركاء في أعماله يوم 20 مارس الجاري.

واشار بيان صادر عن النائب، الذي يمثل الحزب الجمهوري ويترأس لجنة المحاسبة في مجلس النواب، إلى أن جلسة الاستماع ستعقد من أجل توضيح التفاصيل المتعلقة بالاستغلال المحتمل للنفوذ السياسي للرئيس جو بايدن لمساعدة الأعمال التجارية لأفراد عائلته، من فيهم نجل الرئيس هانتر بايدن، وشقيق الرئيس جيمس بايدن.

وبالإضافة إلى هانتر بايدن، تمت دعوة عدد من شركائه السابقين في الأعمال لحضور الجلسة، بمن فيهم ديفون أرتشير وتوني بوبولينسكي وجيسون غالانيس.

ولم يعلن هانتر بايدن ما إذا سيكون مستعدا لحضور الجلسة التي من المقرر عقدها في 20 مارس الجاري.

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وكان هانتر بايدن قد حضر جلسة استماع مغلقة في اللجنة المذكورة لمجلس النواب الشهر الماضي، حيث أكد للمشرعين أن والده لم يشارك في أعماله. وقال إن الاتهامات التي وجهها الجمهوريون إلى جو بايدن بهذا الشأن، "لا أساس لها".

بدوره، أشار كومر إلى أن أفراد عائلة جو بايدن وأشخاصا وشركات على علاقة بهم تلقوا مبالغ مالية من أشخاص وشركات من روسيا والصين وكازاخستان ورومانيا وأوكرانيا.

وجدير بالذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يجرون تحقيقا في إمكانة فتح الملف لمساءلة جو بايدن على خلفية الشبهات باستغلاله للنفوذ السياسي لمساعدة أعمال نجله وأفراد آخرين من عائلته، خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي وعضويته في مجلس الشيوخ.

ونفى الرئيس جو بايدن صحة الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد.

المصدر: تاس