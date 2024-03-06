بوتين: النخب الأمريكية لم تتمكن من تحمل مسؤولية كونها القوة العظمى الوحيدة بعد الاتحاد السوفيتي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، أن النخب الأمريكية لم تتمكن من تحمل مسؤولية كونها القوة العظمى الوحيدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال بوتين لأحد المشاركين في المهرجان من الولايات المتحدة: "لم يتبق سوى قوة عظمى واحدة [بعد انهيار الاتحاد السوفيتي] وهي بلدكم، كيف استغلت نخبكم هذا الاحتكار للهيمنة على العالم هو السؤال. أعتقد أن الولايات المتحدة فشلت في التعامل مع عبء المسؤولية الذي وقع على عاتقها".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتحاد السوفيتي انهار في المقام الأول لأسباب داخلية، وقال: "لقد انتهى الاتحاد السوفيتي لعدد من الأسباب التي لن أخوض فيها الآن. وهذه أسباب داخلية في المقام الأول".

وشدد بوتين على أن "روسيا لا تدعو بأي حال من الأحوال إلى أعمال العصيان في الولايات المتحدة"، مؤكدا أن الشباب لديهم الحق في التعبير عن موقفهم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاحتكار الأمريكي لا يحبه الغالبية العظمى من دول العالم، بما في ذلك حلفاؤها. وقال: "من خلال تعزيز هذا الاحتكار، واجهت (الولايات المتحدة) بسرعة كبيرة حقيقة أن الغالبية العظمى من دول العالم لم تحب ذلك حقا. وفي الخفاء، رأى الجميع تدريجيا أن المقاومة لهذا النظام العالمي الناشئ كانت تتنامى".

وأضاف أن حلفاء الولايات المتحدة رأوا ذلك أيضا، لكنهم اضطروا إلى "التزام الصمت" لأن "الاعتماد كبير في المجال الاقتصادي والإعلام".

المصدر: RT