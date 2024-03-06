"جميع الناس في العالم متساوون".. الرئيس الروسي يوجه خطابا للمشاركين في مهرجان الشباب العالمي 2024

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة وجهها للمشاركين في مهرجان الشباب العالمي 2024، أن جميع الناس في العالم متساوون، ولا يوجد مكان لتفرد أي شخص أو الغطرسة أو التمييز.

وقال الرئيس الروسي في الحفل الختامي لمهرجان الشباب العالمي الذي انعقد في إقليم سيريوس ومدينة سوتشي: "إذا كنا جميعا متساوين، فلا مكان في العالم لأي نوع من التفرد، لا مكان في العالم للغطرسة والتمييز وكل الظواهر التي تقوم على هذا الأساس المشوه من التفرد لأي شخص".

وشدد بوتين على أن الظروف غير المتكافئة لتنمية الناس في جميع أنحاء الكوكب هي الظلم الرئيسي للنظام العالمي الحالي. وأكد الرئيس الروسي: "لقد ولدنا متساوين. فهل ننمو ونتطور في ظل ظروف متساوية؟ الجواب للأسف هو لا، لا توجد ظروف متساوية في العالم للجميع. وهذا هو الظلم الرئيسي للنظام العالمي اليوم".

وخاطب الرئيس المشاركين في المهرجان: "هل من الممكن التأكد من أن الجميع على قدم المساواة وأنهم ينمون في ظروف متساوية، ويتطورون، ويكشفون عن مواهبهم لصالح أحبائهم وأسرهم وبلدهم وربما البشرية جمعاء؟ لا أعرف ذلك، لكن ما أعرفه هو أنه ينبغي علينا جميعا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك".

وأضاف: "وحقيقة أننا نسعى جاهدين لتحقيق ذلك سيجعل العالم أكثر شفافية وأكثر عدلا وأكثر ديمقراطية وأكثر استدامة وأكثر توازنا وأكثر أمنا".

ويقام مهرجان الشباب العالمي في إقليم سيريوس الفيدرالي في الفترة من 1 مارس إلى 7 مارس 2024، ويشارك فيه 20 ألف من الشباب في مجالات التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام وغيرها، من بينهم 10 آلاف مشارك أجنبي.

وفي الفترة من 10 إلى 17 مارس، بحسب خطط البرنامج الإقليمي للمهرجان، سيسافر ألفا مشارك أجنبي أعربوا عن هذه الرغبة إلى 30 مدينة في روسيا للتعرف على التراث الثقافي والتراث التاريخي والتنوع الوطني والطبيعة الفريدة لروسيا الاتحادية.

المصدر: RT