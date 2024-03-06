 
مباشر

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعبر عن دعمه لترامب

أخبار العالم

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعبر عن دعمه لترامب
AP Timothy D. Easley, File
السيناتور ميتش ماكونيل مع دونالد ترامب (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x41f

أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن تأييده لترشيح دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري.

وجاء في بيان لماكونيل، يوم الأربعاء، أنه "من الواضح تماما أن الرئيس السابق حصل على الضروري من المصوتين الجمهوريين ليكون مرشحنا لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وتابع: "وليس من المفاجئ أنه سيحظى بتأييدي كمرشح".

إقرأ المزيد
نيكي هايلي تعلن انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي
نيكي هايلي تعلن انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي

ويأتي ذلك على خلفية انسحاب منافسة ترامب الأخيرة، نيكي هايلي، من السباق على الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، في أعقاب ما يسمى بـ"الثلاثاء الكبير"، حيث فاز ترامب في الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية من أصل الـ 15 التي جرى فيها التصويت في هذا اليوم.

جدير بالذكر أن السيناتور ميتش ماكونيل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الجمهوريين، كان يعتبر من معارضي ترامب داخل الحزب الجمهوري.

وكان ماكونيل قد دان تصرفات ترامب أثناء اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في يناير 2021. وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن ماكونيل لم يتحدث مع ترامب منذ ذلك الحين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا