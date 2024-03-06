الكويت والإمارات تحثان المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الفلسطينيين

شدد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال لقائهما اليوم الأربعاء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وبحث الجانبان خلال لقائهما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأعربا عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجةً لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وشدد الجانبان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدا التزامهما بمواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.

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كما شددا على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلفة أكثر من 30 ألف قتيل، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية احتداما في المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: القبس