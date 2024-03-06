حكومة غزة: وفاة طفل ومسن بسبب الجوع والعطش ونرجح أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الجوع والعطش إلى 20 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن طفلا توفي اليوم يبلغ من العمر 15 عاما في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

كذلك توفي رجل مسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى "كمال عدوان" شمال غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأكد أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 20 شهيد في قطاع غزة

وأوضح أن الحصيلة المعلنة لوفيات سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، مشيرا إلى أنه يرجح أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات.

ومع تواصل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، ونفاد المواد الغذائية والماء الصالح للشراب وتدمير البنى التحتية الصحية ومنع إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من مجاعة ومن انتشار الأمراض والأوبئة في القطاع.

المصدر: RT