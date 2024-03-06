شجار جماعي بين تايلانديين وفلبينيين متحولين جنسيا (فيديو)

شهدت منطقة سوخومفيت "منطقة المتعة الحمراء" في العاصمة التايلاندية بانكوك، اندلاع شجار بين مجموعتين من التايلانديين والفلبينيين المتحولين جنسيا مخلفا عددا من الإصابات.

وقالت الشرطة التايلاندية يوم الثلاثاء إن العديد من المتحولين جنسيا وصلوا من الفلبين بتأشيرات سياحية مدتها 30 يوما وقاموا بتسجيل الوصول في فنادق بمنطقة سوخومفيت 11.

وأشارت الشرطة إلى أنها تقوم بالتحقق مما إذا كانت تأشيراتهم لا تزال سارية وما إذا كانوا يعملون بشكل غير قانوني.

ووفقا للشرطة، بدأ الحادث بنزاع بين ثلاثة من الفلبين واثنين من تايلاند، وبعد الفصل بينهم تواجهوا مرة أخرى خارج مطعم للمأكولات البحرية في منطقة سوخومفيت 5، واندلع الشجار بينهم مجددا.

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🔴 وفي تايلاندا أيضاً، اندلع قتال جماعي بين مجموعتين متحولتين جنسيا في بانكوك على طريق سوخومفيت، وهي منطقة المتعة الحمراء.



يقال إنها حرب على النفوذ بين (السيدات) التايلانديات والفلبينيات. pic.twitter.com/QvzXyXZKAO — الصين بالعربية (@mog_china) March 6, 2024

ثم التقوا مرة أخرى في منطقة سوخومفيت 11، وكان عددهم قد أصبح 15 فلبينيا وستة تايلانديين، واندلع الشجار مجددا ما تسبب بإصابة التايلانديين بجروح، وهرعوا لتقديم شكوى في مركز شرطة لومبيني.

وعندما وصلت شرطة لومبيني إلى الفندق لاقتياد اثنين من الفلبينيين المتحولين جنسيا إلى مركز الشرطة، اندلع شجار آخر فور خروجهم من الفندق، وأصيب شخص آخر.

وقالت "امرأة" تايلاندية متحولة في مركز شرطة لومبيني إن "بعض الفلبينيات خرجوا من فنادقهم وغادروا البلاد صباح الثلاثاء. وأضافت "المتحولات الفلبينيات استأجرن غرفا في وقت قريب بالمنطقة، وكثيرا ما وقفن في الخارج أمام الفنادق بطريقة تجعل الجميع يفهم ما يفعلونه".

وتابعت: "الفلبينيات كن يشتمن النساء التايلانديات المتحولات اللاتي يمرن أمام فنادقهن، ويمكن للشرطة أن ترى ذلك بنفسها من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة".

المصدر: RT + وكالات