إيطاليا.. اعتقال سوريين بتهمة تمويل ميليشيا مناهضة للرئيس بشار الأسد متورطة بأنشطة الإرهاب الدولي

اعتقلت الشرطة الإيطالية في محافظة ساساري (مقاطعة ساردينيا ـ غرب)، مواطنين من أصل سوري، صدر بحقهما حكم بالسجن من محكمة الاستئناف، بتهمة التورط بأنشطة الإرهاب الدولي.

وكشفت التحقيقات التي جرت بالتعاون مع مديرية الشرطة الوقائية المركزية – جهاز مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي، أن الرجلين كانا منذ عام 2014 وحتى بداية عام 2018، جزءا من تنظيم متخصص في الحوالات البريدية، إذ كانا يجريان تحويلات مالية من إيطاليا إلى سوريا والعكس لصالح مقاتلي الميليشيات المناهضة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكشفت التحقيقات أن هذه الميليشيات دأبت على استخدام أساليب تنطوي على الاستخدام العشوائي للعنف، غير مبالية بحياة المدنيين العزل، والقبول بالآثار الجانبية للعنف المباشر.

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وقالت مصادر أمنية، إن من بين المواد التي عثر عليها مقاطع فيديو لمراسيم أداء القسم، وتدريبات عسكرية، تتغنى بالانتصارات، ومشاهد حربية مع انفجارات، كان قاسمها المشترك الاحتفال بقوى الثورة التي تقاتل السلطات السورية.

وحكم على الرجلين المعتقلين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبموجب فترة الحبس الاحتياطي التي خضعا لها مسبقا على ذمة التحقيق، سيمكث الرجلان في السجن ما يقرب من السنة وستة أشهر في سجن بانكالي (ساساري) الذي اصطحبا إليه.

المصدر: AKI