المستشار الألماني يستبعد تأثير فضيحة التنصت على علاقة بلاده بحلفائها

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن علاقة الثقة بين ألمانيا وحلفائها جيدة وإن فضيحة التنصت على ضباط الجيش الألماني لم تلحق ضررا بها.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الولايات الفيدرالية، في معرض رده عن سؤال حول مدى تأثير فضيحة التنصت على ضباط ألمان رفيعي المستوى على علاقة ألمانيا بحلفائها: "أنا واثق من أن الثقة بين ألمانيا وحلفائها وأصدقائها قوية لدرجة أن ما حدث هناك لن يؤثر على هذه الثقة".

وأشار شولتس أيضا إلى أنه تم إبلاغه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بأن جميع الشركاء الذين طلبتهم برلين بشأن هذا الموضوع استجابوا له، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصل.

وفي الأول من مارس، نشرت رئيسة تحرير شبكة "RT" مارغريتا سيمونيان تسجيلا صوتيا ونصا لمحادثات بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني، ناقشوا احتمال إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا والهجوم على جسر القرم.

وفي وقت لاحق استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني لدى موسكو، وطالبته بتقديم توضيحات حول تخطيط عسكريين ألمان لاستهداف منشآت في روسيا.

وأعلنت موسكو أن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد على التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وطالبت برلين بتقديم إيضاحات.

المصدر: نوفوستي