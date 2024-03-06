مقتل 5 مدنيين بانفجار لغم في جمهورية لوغانسك الشعبية
Sputnik ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3zf
لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء انفجار لغم أثناء مرور حافلة في منطقة كيروفكسي بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، في قناته على "تيليغرام" إن حافلة كان على متنها 8 أشخاص، انفجرت بسبب لغم في كيروفسك، مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين.
وأوضح باسيشنيك أن من بين الضحايا 4 أشخاص كانوا من عمال المرافق العامة التابعة لبلدية كيروفسكي.
كذلك أصيب 3 آخرون بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
المصدر: نوفوستي