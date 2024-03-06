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مقتل 5 مدنيين بانفجار لغم في جمهورية لوغانسك الشعبية

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مقتل 5 مدنيين بانفجار لغم في جمهورية لوغانسك الشعبية
Sputnik ria.ru
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لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء انفجار لغم أثناء مرور حافلة في منطقة كيروفكسي بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، في قناته على "تيليغرام" إن حافلة كان على متنها 8 أشخاص،  انفجرت بسبب لغم في كيروفسك، مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين.

وأوضح باسيشنيك أن من بين الضحايا 4 أشخاص كانوا من عمال المرافق العامة التابعة لبلدية كيروفسكي.

كذلك أصيب 3 آخرون بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: نوفوستي

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