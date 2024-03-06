دول "آسيان" وأستراليا تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

دعا قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واصفين الوضع الإنساني هناك بأنه "فظيع".

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وجاء في بيان مشترك لقادة عشر دول من بينها بلدان مسلمة مثل إندونيسيا وماليزيا المجتمعين منذ الاثنين في ملبورن: "نحث على التوصل لوقف إنساني لإطلاق النار فوري ودائم".

وقالت دول آسيان وأستراليا :"ندين الهجمات ضد جميع المدنيين والمنشآت المدنية، التي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وأضافت "ندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق ومستدام إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك عبر زيادة القدرات عند المعابر الحدودية وعن طريق البحر".

وعبرت المجموعة أيضا عن دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، على الرغم من تعليق أستراليا تمويلها بعد اتهام أسرائيل عدد من موظفيها بـ"الانتماء إلى مجموعات مسلحة".

وكان الوضع المتدهور في قطاع غزة موضوع نقاش حاد خلال اجتماع قادة بلدان آسيان العشرة في ملبورن في قمة تستمر ثلاثة أيام مع نظرائهم الأستراليين.

هذا وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: أ ف ب