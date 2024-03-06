فيديو لمرتزقة أوكرانيين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي في غزة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمقاتل يرفع العلم الأوكراني في غزة، ويؤدي تحية "المجد لأوكرانيا" النازية.

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وتحية "المجد لأوكرانيا"، وإجابتها "المجد للأبطال" كانت التحية المعتمدة لقوات "منظمة القوميين الأوكرانيين" و"جيش الثوار الأوكراني" في غرب أوكرانيا أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية، فيما حاربت تلك القوات في صفوف القوات النازية ضد الجيش السوفيتي، وقامت بعمليات قتل جماعي واسعة ضد السكان البولنديين واليهود.

وتعتبر روسيا "منظمة القوميين الأوكرانيين"، و"جيش الثوار الأوكراني" من أعوان النازيين، كما تعتبر تلك التحية من بقايا النازية القديمة، وشاهدا على "النازية الجديدة".

المصدر: سائد السويركي - RT