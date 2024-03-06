مصدر مطلع: توقيف ثلاثة فتية في فرنسا بتهمة صلتهم باعتداء بروكسل

اعتقل الأمن الفرنسي ثلاثة فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما في ثلاث مدن، بتهمة التواصل مع أربعة مشبوهين اعتقلوا مؤخرا في بلجيكا بعد الاعتداء الفاشل على قاعة موسيقية في بروكسل.

وقال مصدر مطلع إن "الفتية الثلاثة ليسوا متورطين بشكل مباشر في خطة الهجوم الفاشلة ضد قاعة للحفلات الموسيقية في بروكسل، لكنهم يتبنون نظريات إسلامية".

وأكد أن "محققين من المديرية العامة للأمن الداخلي أوقفوا القاصرين الثلاثة بتهمة تشكيل عصابة إجرامية بهدف الإرهاب".

من جهتها، قالت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس" إنهم "نشطوا في مجموعة على شبكة للتواصل الاجتماعي جرى فيها تبادل دعاية جهادية والحديث عن خطط لهجوم".

وأضافت: "تمكنوا من التواصل مع أشخاص آخرين بما في ذلك بعض الأفراد الذين تم توقيفهم في بلجيكا".

وأفادت الوكالة الفرنسية بأنه يجري استجواب أحدهم (15 عاما) في إطار تحقيق قضائي جار منذ نوفمبر 2023 بينما يتهم قاصر آخر يبلغ من العمر 15 عاما أيضا بـ"تشكيل عصابة إجرامية بهدف الإرهاب، بسبب رغبته في الانضمام إلى تنظيم "داعش" في المنطقة العراقية السورية والتخطيط لتنفيذ هجوم".

ويخضع القاصران الآخران (15 و17 عاما) للاستجواب في إطار تحقيق فتح الأسبوع الماضي بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر تطال أشخاصا"، بحسب المصدر نفسه.

وكانت الشرطة البلجيكية اعتقلت الأحد الماضي أيضا أربعة رجال هم "ثلاثة قاصرين في أواخر سن المراهقة" وشاب يبلغ من العمر 18 عاما، خلال مداهمات في بروكسل ونينوف وشارلوروا ولييج، حسب المتحدث باسم مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي، إيريك فان دير سيبت.

ويشتبه بأن هؤلاء "خططوا لهجوم إرهابي في بلجيكا".

المصدر: أ ف ب