تقارير ترجح فوز ترامب على هايلي بالانتخابات التمهيدية في ألاسكا

رجحت "إن بي سي نيوز" فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري على منافسته نيكي هيلي في ألاسكا، لتكون الولاية 13 من أصل 15 التي يفوز فيها.

وبحسب الشبكة التلفزيونية، تمكن ترامب من تأمين دعم 23 مندوبا.

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وفي وقت سابق نجح ترامب في هزيمة هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية. وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية التي جرت السبت الماضي.

وفاز ترامب بمعظم الولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورية مما يقربه بشكل كبير من نيل بطاقة ترشح حزبه لانتخابات الرئاسة في نوفمبرالمقبل.

في حين فازت المرشحة نيكي هيلي بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب في ولاية فيرمونت، وهو ثاني فوز لها على منافسها ترامب بعد فوزها في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن).

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" تدني حظوظ الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقارنة بسلفة وخصمه الانتخابي الجمهوري دونالد ترامب.

وسبق أن حذر الجمهوري دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.

المصدر: RT