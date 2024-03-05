"فرونتكس": واجبنا إبلاغ خفر السواحل الليبي عن قوارب المهاجرين

قال مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" الثلاثاء إن من واجب الوكالة إبلاغ السلطات الليبية عن قوارب المهاجرين التي تواجه مشاكل في مياه البلاد.

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وشدد على أن "فرونتكس" ستواصل القيام بعملها بهذا الصدد على أكمل وجه.

ويأتي ذلك بعد أن اتهمت مؤسسة خيرية خفر السواحل الليبي بتهديد طاقمها خلال عملية إنقاذ.

وقالت منظمة "إس اوه إس هيومانيتي" الخيرية الألمانية، إن خفر السواحل الليبي استخدم العنف وأطلق الرصاص الحي خلال إنقاذ طاقمه مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط يوم السبت.

وقالت المنظمة الألمانية إن العديد من المهاجرين على متن ثلاثة قوارب متهالكة اضطروا للقفز في الماء.

وأضافت المنظمة أنها أنقذت 77 شخصا، لكن آخرين أجبروا على الصعود على متن سفينة تابعة لخفر السواحل، وتفرق أعضاء بعض الأسر عن بعضهم البعض وغرق مهاجر واحد على الأقل.

وتستخدم "فرونتكس" الطائرات والطائرات المسيرة وغيرها من المعدات لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المياه الدولية.

وقال هانز ليتنس، الرئيس التنفيذي لفرونتكس في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المنظمة ملزمة بموجب القانون الدولي بإبلاغ السلطات المختصةعن مثل هذه الحوادث، وإذا كانت في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، فهذا يعني أيضا السلطات الليبية.

وأضاف ليتنس: "علينا أن نبلغهم، محذرا من أن عدم القيام بذلك سيكون بمثابة لعب بأرواح المهاجرين، لأن ذلك يعني أن الأصول المتوافرة لإنقاذ الأرواح لن يتم توجيهها إلى موقع الحادث.. تلك مقامرة لن أخوضها أبدا.

المصدر: أ ب