ناريشكين: الولايات المتحدة وبريطانيا تدربان قوات خاصة على تنفيذ عمليات تخريبية ضد روسيا

قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تشاركان في تدريب قوات العمليات الخاصة على تنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف"، بثتها القناة الروسية الأولى، أن "الأمريكيين، وخاصة البريطانيين، شاركوا ويشاركون في تدريب قوات العمليات الخاصة وضباط المخابرات للقيام بأعمال تخريبية ضد بلادنا".

ووفقا لمدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تم تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي- 2" على يد الأنجلوسكسونيين.

وأشار ناريشكين إلى أن الولايات المتحدة، تعمل على إنشاء شبكة استخباراتية واسعة سواء على أراضي أوكرانيا أو في بلدان أخرى، بما في ذلك تلك المتاخمة للأراضي الروسية.

وأضاف أن "مشاركة أجهزة المخابرات الأمريكية في تدريب وإعادة تدريب ضباط المخابرات الأوكرانية هي حقيقة واضحة".

هذا وقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في شهر فبراير الماضي، نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين في الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا، أنه خلال السنوات الثماني الماضية، أنشأت واشنطن، بدعم من وكالة المخابرات المركزية، 12 منشأة سرية في عدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، بالقرب من الحدود الروسية.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة عمل الأمريكيون بشكل وثيق، بما في ذلك مع الرئيس الحالي لقسم الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف.

وقاموا بتدريب جواسيس يعملون في روسيا وأوروبا وكوبا وأماكن أخرى يتواجد فيها الروس.

المصدر: نوفوستي