الخارجية الأمريكية تزعم: نعتقد أن الأوكرانيين يمتلكون "خطة للانتصار في الحرب"

زعمت الخارجية الأمريكية أنها على ثقة بأن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك "خطة للانتصار" في النزاع مع روسيا، مضيفة أن الجانب الأمريكي ينتظر نتائج منها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "نعتقد أن أوكرانيا تمتلك خطة لتحقيق الانتصارات في ميدان القتال"، على حد قوله.

وتابع قائلا: "نحن على ثقة بأن لديهم عددا من المفاجآت. ونحن ننتظر النتائج بفارغ الصبر".

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ولم يحدد ميلر ما هي النتائج التي تنتظرها الإدارة الأمريكية أو ما هي طبيعة "المفاجآت" المفترضة.

واكتفى بالقول إن أوكرانيا "حققت انتصارات كبيرة في ميدان القتال في وقت سابق".

وأقرت كييف ومسؤولون غربيون سابقا بفشل الهجوم المضاد.

ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا القريبة من دونيتسك في فبراير الماضي، واستمرار الهجوم الروسي على عدة محاور في منطقة دونباس.

المصدر: تاس