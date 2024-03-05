زاخاروفا: الغرب حاول إعاقة مهرجان الشباب العالمي في سيريوس

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء، أن الغرب حاول التدخل في مهرجان الشباب العالمي، عبر ترهيب المشاركين فيه والتلميح إلى عواقب ذلك.

وقالت: "بالنسبة لـ [محاولات] التدخل - حسنا، كيف يمكن أن يمر هذا مرور الكرام على بابا ياغا*؟ بالطبع، الدول الغربية فعلت كل شيء. كما يفعلون في الرياضة، والثقافة. بنفس الطريقة في العلاقات الإنسانية إنهم خائفون، غير مسموح بها".

ووفقا لها، تم نشر لجان تحضيرية وطنية في 95 عاصمة دولة أجنبية لتسجيل المشاركين وجمع الطلبات. وتم استقبال ما يقرب من 300 ألف طلب. وبطبيعة الحال، لم ينجح الجميع في هذا الاختيار، ولكن كما تعلمون فإن المهرجان كان مكتظا بالمعنى الحرفي للكلمة وهذا يعني أن المعضلة الرئيسية الآن هي من سيصل إلى الحفل الختامي ومن لن يصل. ببساطة لأنه لا توجد أماكن كافية للجميع، والآن يشعر الجميع بالقلق. لكن الجميع شاهدوا حفل الافتتاح ورأوا كم كان رائعا. بالطبع، الجميع يريد الوصول إلى الحفل الختامي".

وقالت زاخاروفا: "لقد قام الغربيون بالترهيب والتلميح إلى العواقب، وببساطة لم يقدموا معلومات حول هذا [المهرجان] أو أخفوه أو شوهوه. كل شيء حدث. لكن شباب العالم اتخذوا قرارهم. كما تعلمون، هؤلاء ليسوا بعض الأشخاص المخترعين، وهذه ليست بعض الصور المجسمة لهم. هؤلاء شباب حقيقيون من جميع القارات أتوا إلى هنا ويقولون إنهم يريدون أن يكونوا أصدقاء، ويريدون السلام، ويريدون هذا التواصل، ونريد علاقات متبادلة المنفعة ومستقبلا جيدا لكوكبنا، وليس الطريق المسدود الذي يجرنا إليه منتقدونا".

وأشارت إلى أن المهرجان لا يمتلئ بأجواء المرح والاحتفال فحسب، "بل أيضا جو من المناقشات والحوارات حول مواضيع جدية للغاية".

وتابعت: "الحقيقة هي أن الجغرافيا السياسية تتم مناقشتها في كل مكان وبطرق مختلفة. بعض الناس يناقشونها كعالم سياسي مستقبلي أو خبير أو دبلوماسي طموح جاء إلى بلدنا. والبعض الآخر ليس كذلك".

وأشارت إلى أنه "من خلال هذه المناقشات يناشدوننا قائلين: افعلوا شيئا لوقف هذا الجنون الذي أطلقه الغرب. نرجوكم نحن نؤمن بأن روسيا ستثبت للعالم أجمع أن نهجا مختلفا سوف يهيمن - سموه ما شئتم، متعدد المراكز، متعدد الأقطاب - ولكن على أساس الاحترام المتبادل، والمساواة، وسعيا إلى عالم أكثر عدلا"، وقالت زاخاروفا: "لذلك، نعم، كل شيء يجتمع هنا".

وتستضيف منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي الروسيتان بموجب مرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين، أكبر حدث دولي على طريق تطوير التعاون الشبابي الدولي ألا وهو "مهرجان الشباب العالمي 2024" الذي يستمر حتى 7 مارس.

ويهدف المهرجان إلى إنشاء منصة لبناء الروابط بين الشباب والناشطين من جميع أنحاء العالم، الذين سيشكلون متشاركين معا المستقبل على أساس نظام عالمي عادل يقوم على التعاون وتوازن المصالح وليس على هيمنة أحد على أحد. وبهذا المعنى، يعد المهرجان في حد ذاته مكانا للقاء الشباب من جميع أنحاء العالم.

*(كائن في الفلكلور السلافي. يخطف (وربما يأكل) الأطفال الصغار، ويعيش في كوخ يقف على أرجل دجاج)

المصدر: RT