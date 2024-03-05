تعرض مدرسة في ضواحي باريس لهجوم بالزجاجات الحارقة من عشرات المجهولين

ذكرت إذاعة Europe 1 أن عشرات من الأِشخاص مجهولي الهوية اعتدوا على مدرسة ثانوية في دائرة فال دو مارن بضواحي باريس، ورشقوها بالزجاجات الحارقة.

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وأضافت الإذاعة: "هاجم عشرات الأشخاص الملثمين المدرسة وألقوا زجاجات حارقة على أراضي المؤسسة... كما أشعلوا النار في صناديق القمامة أمام المدرسة الثانوية".

ونقلت عن الشرطة فإن رجال الأمن الذين وصلوا إلى مكان الحادث تعرضوا لهجوم من جانب هؤلاء المجهولين. وقاموا برمي الأحجار على سيارة شرطة وسيارة تابعة لمكتب البلدية. وأصيب رجل أمن بجروح. ولم تنجح الشرطة من تفريق الحشد إلا بعد وصول وحدات إضافية لمساعدتها. وتم احتجاز شخص واحد.

وأعلنت وزارة التعليم المحلية أن المعلمين قاموا بإيواء الطلاب داخل مبنى المدرسة مضيفة أن الدروس استمرت بنظام عادي.

وذكرت الإذاعة أن سبب الاعتداء لا يزال غامضا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي