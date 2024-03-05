 
مباشر

موسكو تحذر ألمانيا من أي تعدّ على الصحفيين الروس

أخبار العالم

موسكو تحذر ألمانيا من أي تعدّ على الصحفيين الروس
Sputnik
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3mu

حذرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ألمانيا من أي تعد على الصحفيين الروس على أراضيها، تحت طائلة طرد الصحفيين الألمان من روسيا.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: برلين ملزمة بالإجابة عن الأسئلة علانية
زاخاروفا: برلين ملزمة بالإجابة عن الأسئلة علانية

وقالت زاخاروفا في حديث صحفي: "أود أن أؤكد ذلك، وتعرفه القنوات الدبلوماسية في برلين: أي مضايقة للمراسلين الروس في ألمانيا ستعني طرد الصحفيين الألمان من روسيا".

وأضافت أن رفض لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي لدى موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يثير التساؤلات حول طبيعة عملهم في روسيا، والمتلخص في شيء واحد فقط هو التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا