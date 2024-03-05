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النظافة والحضارة.. حساب على "إكس" يستفتي متابعيه حول مترو الأنفاق في موسكو وعواصمهم (فيديو)

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النظافة والحضارة.. حساب على
Gettyimages.ru
شبكة أنفاق مترو موسكو.
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نشر أحد مستخدمي منصة "إكس" فيديو لمترو أنفاق موسكو واستفتى متابعيه "ماذا يلاحظون؟"، فانهالت التعليقات التي تشيد بنظافة وأمان المترو في موسكو، خلافا له في نيويورك وغيرها.

وفي الفيديو يظهر ركاب مترو موسكو بعضهم يجلس مكانه والآخر يقف في المكان المخصص للوقوف دون أن أي تزاحم في الوسط، مما يتيح سهولة نزول أو صعود الركاب دون أي إزعاج. 

ولعل أبرز التعليقات التي جاءت على الفيديو أشارت إلى النظافة والنظام الظاهرين بوضوح في مترو العاصمة الروسية.

وأشار آخرون إلى الهدوء في قطارات مترو موسكو، ومظاهر حضارة وتمدّن الركاب.

ونشر آخر تعليقا قارن فيه بين مترو موسكو ومترو مدينة نيويورك الأمريكية، وعلق قائلا: "اختر واحدا".

وكتب آخر ساخرا من مترو نيويورك: "الكتابة على الجدران في كل مكان، والقمامة متناثرة، والناس يدوسون على البراز والبول…. اه انظر"، في إشارة إلى أن كل ما تم ذكره ليس موجودا في مترو موسكو النظيف.

وقال آخر: "أناس هادئون وجميلون، لا يوجد قمامة ولا مخدرات، أو أناس مخدرون مثل الزومبي".

يذكر أنه في فبراير الماضي نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون فيديو من موسكو استعرض فيه بعض معالمها وشبكة مترو الأنفاق فيها، مؤكدا أنها أفضل من أي شبكة مترو في المدن الأمريكية.

وفي وقت سابق، عبر كارلسون عن إعجابه الشديد بمدينة موسكو مشيرا إلى أنها تترك انطباعا لطيفا، وأنها أكثر جمالا ونظافة وأمانا من أي مدينة في الولايات المتحدة.

وتضم شبكة مترو موسكو اليوم أكثر من 200 محطة موزعة على 12 خطا رئيسيا إضافة إلى خطين دائريين، يستخدمها أكثر من 12 مليون شخص، في أطول  شبكة للمترو في العالم وأكثرها أمانا وتنظيما، وأقلها حوادث على الإطلاق.

يشار إلى أن مترو الأنفاق في روسيا لا يقتصر على موسكو، حيث تتنتشر شبكاته في جميع مدن روسيا التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، وتعمل بنفس معايير السلامة والنظافة والأمان.

المصدر: RT

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