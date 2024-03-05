النظافة والحضارة.. حساب على "إكس" يستفتي متابعيه حول مترو الأنفاق في موسكو وعواصمهم (فيديو)

نشر أحد مستخدمي منصة "إكس" فيديو لمترو أنفاق موسكو واستفتى متابعيه "ماذا يلاحظون؟"، فانهالت التعليقات التي تشيد بنظافة وأمان المترو في موسكو، خلافا له في نيويورك وغيرها.

وفي الفيديو يظهر ركاب مترو موسكو بعضهم يجلس مكانه والآخر يقف في المكان المخصص للوقوف دون أن أي تزاحم في الوسط، مما يتيح سهولة نزول أو صعود الركاب دون أي إزعاج.

Moscow Metro. What do you notice? pic.twitter.com/Rjms1JzXpD — RadioGenoa (@RadioGenoa) March 5, 2024

ولعل أبرز التعليقات التي جاءت على الفيديو أشارت إلى النظافة والنظام الظاهرين بوضوح في مترو العاصمة الروسية.

Cleanliness — Mass Mayanti !!! (@MassMayanti) March 5, 2024

Cleanliness and order. — Kaisarion (@Kaisarion415) March 5, 2024

Order — Kim Marie Lennon (@Kimarielennon) March 5, 2024

Order — Kim Marie Lennon (@Kimarielennon) March 5, 2024

وأشار آخرون إلى الهدوء في قطارات مترو موسكو، ومظاهر حضارة وتمدّن الركاب.

Peace. Tranquility. — s h a n n o n (@seahorses4evrr) March 5, 2024

Civilization and obedience. — Alamut (@dorian6372) March 5, 2024

Peace 💚 — $SLACK 𝕏 Guardian of Memes 𝕏 🪄 (@Slacker_Network) March 5, 2024

ونشر آخر تعليقا قارن فيه بين مترو موسكو ومترو مدينة نيويورك الأمريكية، وعلق قائلا: "اختر واحدا".

Pick one…



The Moscow Metro subway in Russia.



The NYC subway in America. pic.twitter.com/ZArkBVlxnP — शून्य (@Shunyaa00) March 5, 2024

وكتب آخر ساخرا من مترو نيويورك: "الكتابة على الجدران في كل مكان، والقمامة متناثرة، والناس يدوسون على البراز والبول…. اه انظر"، في إشارة إلى أن كل ما تم ذكره ليس موجودا في مترو موسكو النظيف.

Graffiti everywhere, trash strewn about all over the floor, people stepping over feces and urine…. Oh wait. — FJBUSA (@fjbusa46) March 5, 2024

وقال آخر: "أناس هادئون وجميلون، لا يوجد قمامة ولا مخدرات، أو أناس مخدرون مثل الزومبي".

Calm, beautiful people, no trash, no drugs, drugged out zombies, — william sims (@william17476679) March 5, 2024

يذكر أنه في فبراير الماضي نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون فيديو من موسكو استعرض فيه بعض معالمها وشبكة مترو الأنفاق فيها، مؤكدا أنها أفضل من أي شبكة مترو في المدن الأمريكية.

وفي وقت سابق، عبر كارلسون عن إعجابه الشديد بمدينة موسكو مشيرا إلى أنها تترك انطباعا لطيفا، وأنها أكثر جمالا ونظافة وأمانا من أي مدينة في الولايات المتحدة.

وتضم شبكة مترو موسكو اليوم أكثر من 200 محطة موزعة على 12 خطا رئيسيا إضافة إلى خطين دائريين، يستخدمها أكثر من 12 مليون شخص، في أطول شبكة للمترو في العالم وأكثرها أمانا وتنظيما، وأقلها حوادث على الإطلاق.

يشار إلى أن مترو الأنفاق في روسيا لا يقتصر على موسكو، حيث تتنتشر شبكاته في جميع مدن روسيا التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، وتعمل بنفس معايير السلامة والنظافة والأمان.

المصدر: RT