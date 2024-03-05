رئيس وفد أمريكا إلى مهرجان الشباب بسوتشي: معظم الأمريكيين يفضلون السلام مع روسيا خلافا لإدارة بايدن

أكد كاليب موبين رئيس الوفد الأمريكي إلى مهرجان الشباب العالمي في سوتشي الروسية أن غالبية الأمريكيين يفضلون إقامة علاقات طيبة مع روسيا، خلافا لسياسات إدارة الرئيس جو بايدن العدائية.

وأضاف موبين: "نعتبر أنفسنا سفراء سلام، وممثلين لأغلبية الشعب الأمريكي الذي يريد السلام مع روسيا، خلافا لإدارة بايدن التي تسير في طريق التصعيد الخطير".

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ولفت إلى أن "أمريكا الحقيقية" ترغب في أن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي الذي يضم دول بريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، وليس الدفاع عن "النظام الإمبريالي المنهار".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا ترسخ الاقتصاد القائم على الصناعة والنمو في الولايات المتحدة، سيحصل حينها التقارب بين بلادنا وروسيا".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت الماضي في مستهل المهرجان الذي سيستمر حتى الـ7 من هذا الشهر، انفتاح روسيا على الحوار مع باقي دول العالم في شتى المجالات، وإيمان القيادة الروسية بالشباب وأهمية دوره.

ويسعى المهرجان إلى تعريف الشباب الروسي والأجنبي بالفرص الهائلة التي توفرها روسيا، وإظهار انفتاحها على العالم والمساعدة في تبديد الكليشيهات التي يحاول الغرب إلصاقها بروسيا التي تفوقت عليه في الكثير من المجالات، مؤكدا بذلك عجزه أمامها ولاسيما منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث فعل المستحيل "لتمزيق" اقتصادها، الذي تغلب على العقوبات ويحقق مؤشرات أفضل من دول العقوبات.

وتم اختيار روسيا تحديدا بسبب تجربتها التاريخية الخاصة في تحقيق الانسجام بين المجتمعات متعددة الثقافات، وقدرتها ورغبتها في أن تظهر للمشاركين في المهرجان القدرة في سياق تنوع الشعوب والثقافات والتقاليد على التواصل بطريقة من التبادل والإثراء المتبادل دون فرض معايير موحدة.

المصدر: نوفوستي، RT