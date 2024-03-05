السعودية تتعهد بتقديم مبلغ إضافي للوكالة وتؤكد: ننظر في جميع وسائل إنقاذ الأونروا من العجز

أكد المندوب السعودي بالأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، رفض بلاده بشكل قاطع أي مساس بدور وكالة الأونروا ( لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والتفويض الممنوح لها.

واستنكر المندوب السعودي حملة التحريض المتواصل التي تمارسها إسرائيل ضد الأونروا ورغبتها في تصفية وجودها.

وأكد على مركزية استمرار عمل الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن السعودية تنظر في جميع وسائل إنقاذ الأونروا من العجز عن تقديم خدماتها ومنها تقديم دعم مالي إضافي سيتم الإعلان عنه قريبا.

هذا وحذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، يوم الاثنين، من أن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على شفا الانهيار، وأن المجاعة تهدد المواطنين في غزة.

وفي وقت سابق قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني إن إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير المنظمة ومعها فكرة أن الفلسطينيين لاجئون مؤقتاً ولهم الحق في العودة ذات يوم إلى ديارهم.

المصدر: وكالات