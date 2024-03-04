البيت الأبيض يمتنع عن التعليق على محادثة الضباط الألمان حتى "لا تصب في مصلحة روسيا"

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن البيت الأبيض لن يعلق على المحادثة المسربة بين ضباط الجيش الألماني، لأن هذا "سيصب في مصلحة روسيا".

وامتنع كيربي عن التعليق عن محادثة الضباط الألمان التي تم اعتراضها وكشفت عن تخطيطهم لاستهداف منشآت في روسيا، وقال كيربي في تصريح صحفي يوم الاثنين: "لن أتحدث عن محتوى التسريب. هذا لن يؤدي إلا إلى مصلحة روسيا".

ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن أي تأكيد من الولايات المتحدة سيسهل الترويج لفرضية وجود "نوع من الحرب بين الغرب وروسيا، والولايات المتحدة وروسيا، وحلف شمال الأطلسي وروسيا".

وفي وقت سابق اليوم استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني لدى موسكو ألكسندر لامبسدورف، كما طالبته بتقديم توضيحات في ما يتعلق بالمحادثة بين الضباط الألمان حيث خططوا لضرب جسر القرم.

ونشرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا تسجيلا صوتيا لضباط ألمان رفيعي المستوى حصلت عليه "من رفاق من أصحاب الرتب في الجيش الروسي"، ويبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.

وعلى إثر ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ألمانيا مطالبة بتوضيحات وبرلين ملزمة بتقديمها فورا.

المصدر: نوفوستي