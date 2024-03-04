مدفيديف: لا يوجد حصان أسود في السباق الانتخابي الأمريكي.. حصانان عجوزان فقط

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن السباق الانتخابي الأمريكي ليس به حصان أسود، وإنما حصانان عجوزان.

جاء ذلك خلال كلمة مدفيديف أمام ماراثون "المعرفة أولا" في إطار مهرجان الشباب العالمي المقام حاليا في إقليم سيريوس الفيدرالي. وتابع مدفيديف: يبدو لي أن كل النقاط واضحة، بلا زيادة أو نقصان، ليس هناك حصان أسود في الانتخابات الأمريكية، هناك فقط حصانان عجوزان".

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ويرى مدفيديف أن لدى الجميع "فرصة للفوز"، ولكن إذا لم يتم وضع دونالد ترامب في السجن في نهاية المطاف، فقد يتم انتخابه. وحتى لو وضع في السجن، على حد تعبير مدفيديف، فمن الممكن أيضا انتخابه. أما بالنسبة لبايدن، قال مدفيديف: "سيحتاج في مرحلة ما إلى أن يتذكر يوم التنصيب، وما يفعلونه في تلك اللحظة".

ويقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1-7 مارس بإقليم سيريوس الفيدرالي بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، وينظمه اتحاد الشباب الروسي "روس مولوديوج".

المصدر: نوفوستي