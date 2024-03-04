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انفجار استهدف جسرا للقطارات وسط روسيا

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انفجار استهدف جسرا للقطارات وسط روسيا
مكان الحادث، مقاطعة سامارا، روسيا، صورة من شاهد عيان
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أعلنت دائرة الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة سامارا وسط روسيا وقوع انفجار استهدف جسرا للقطارات في مدينة تشابايفكا بالمقاطعة، وأن الحادث لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.

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وقال حاكم المقاطعة دميتري أزاروف: "هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولات إرهابية ضد مرافق البنية التحتية في سامارا، ولكن بفضل العمل المنسق لجميع هيئاتنا وخدماتنا يتم إحباطها".

وأعلنت إدارة السكك الحديدية المحلية تعليق حركة القطارات عبر الجسر المذكور حتى انتهاء ترميمه.

المصدر: نوفوستي

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