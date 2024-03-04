طهران: المستشارون الإيرانيون يتواجدون في سوريا بطلب من دمشق

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا يأتي بناء على دعوة من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال كنعاني تعليقا على مقتل أحد المستشارين الإيرانيين في سوريا: "إن ذلك يظهر عدوانية النظام الصهيوني واستمرار انتهاكه لسيادة أراضي الدول".

وأضاف أن: "الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمستشارين والقوات التي تواجه الإرهاب هو دليل آخر على دعم الكيان الصهيوني للمجاميع الإرهابية في سوريا، وطهران لن تترك الجرائم الإسرائيلية ضد المصالح الإيرانية دون رد".

وسبق أن أكد كنعاني على: "المستشارين العسكريين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا يتواجدون بدعوة رسمية من الحكومة السورية، ويلعبون دورا مهما في مساعدة الحكومة السورية وجيشها وشعبها على قتال الإرهاب والمساعدة على إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في سوريا".

المصدر: RT