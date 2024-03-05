أعلن إيغور نيكولين العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أنه قد تكون الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمواد لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقة زابوروجيه.





ويشير الخبراء الذين استطلعت صحيفة "إزفيستيا" رأيهم في هذا الموضوع، إلى أن أوكرانيا بمساعدة البلدان الغربية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية في مقاطعة زابوروجيه. المقصود هنا مادة BZ التي صودرت أثناء تفتيش منزل ديليافير كورشوتوف الذي اعتقلته قوات جهاز الأمن الفيدرالي في مدينة ميليتوبول.

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ووفقا لنيكولين، فإن المصنع التجريبي الوحيد لإنتاج هذه المادة يقع في مدينة سانت غود في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينتج منها حوالي 20 طنا في السنة.

ويقول: "بالطبع، يمكن إنتاج هذه المادة في مكان آخر، حتى في أوكرانيا نفسها، على الأقل قد أعطاها الأمريكيون صيغتها".

ومن جانبه يقول الكيميائي فاليري بيتروسيان المختص بالسموم البيئية: "يمكن أن تحصل أوكرانيا على مواد خطرة على صحة الإنسان بنفس الطريقة التي تتلقى بها الأسلحة التقليدية من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا".

ويضيف موضحا: "وفقا لاتفاقية باريس، تم حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن الواقع أظهر أنه تم استخدام أنواع مختلفة منها في العمليات العسكرية في شمال إفريقيا وسوريا وليبيا والعراق. وأن توفير الأسلحة الكيميائية إلى جانب الأسلحة التقليدية لا يشكل مشكلة للدول الغربية".

ويذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي اعتقل في وقت سابق ثلاثة أشخاص من سكان ميليتوبول، يشتبه في قيامهم بالتحضير لهجمات إرهابية باستخدام الأسلحة الكيميائية. وأن أهداف هذه الهجمات كانت الجيش الروسي وحاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي. وتأكد هذا من اعترافات أحد العملاء الثلاثة المعتقلين واتصالاته مع المشرف على العمليات في كييف.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"