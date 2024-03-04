الجيش الأمريكي يتعرض لأكبر جريمة اختلاس في تاريخه! (صور)

اعترفت مديرة البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب في قاعدة فورت سام هيوستن بسان أنطونيو في تكساس باختلاس 108 مليارات دولار من الجيش الأمريكي، أنفقتها على شراء 31 منزلا و70 سيارة.

وتشير التحقيقات إلى أن جانيت ياماناكا ميلو (57 عاما)، سرقت ملايين الدولارات من أموال الجيش، وأهدرتها على شراء المجوهرات والثياب والسيارات الفاخرة والعقارات، في واحدة من أكبر جرائم الاحتيال التي تعرض لها الجيش على الإطلاق.

وتواجه جانيت بموجب التهم عقوبة تصل إلى السجن مدة 125 عاما.

وأنشأت شركة وهمية سمتها Child Health and Youth Lifelong Development عام 2016.

واستغلت جانيت الشركة لاختلاس الأموال التي كان من المفترض أن تذهب لأطفال العاملين في الجيش، ثم استخدمتها للإنفاق على أسلوب حياتها المترف.

وانهار مخططها في يناير 2024، حين تعاون محققون جنائيون من دائرة الإيرادات الداخلية مع محققي الجيش لتركيب قطع الأحجية معا، وذلك من أجل إدانتها جنائيا.

وتخطط جانيت للاعتراف بجريمة الاحتيال والتهرب الضريبي عبر وثائق الإقرار بالذنب التي وقعتها، والتي جرى تقديمها إلى المحكمة يوم الأربعاء 28 فبراير.

وقالت الوثائق الموقعة إن المحتالة سرقت 108 مليارات دولار خلال أقل من 7 سنوات، باستخدامها شركتها المزيفة.

ونجحت المُختلسة في مراكمة 80 سيارة و31 عقارا داخل 5 ولايات. ويزعم الادعاء الفيدرالي أنها عاشت حياة رفاهية وبذخ لا تتماشى بوضوح مع أجرها الحكومي السنوي، الذي يبلغ 130 ألف دولار.

وقدمت جانيت أوراقا احتيالية في كثير من المناسبات، وأودعت المنح في حساب شركتها المزيفة 40 مرة، حصلت بموجبها على أكثر من 100 مليون دولار، بحسب ما تزعمه الوثائق.

وتكشف تفاصيل المعاملات أنها حولت من حساب الشركة مبلغ 264.874 دولارا في العام الماضي، حتى تشتري لنفسها سيارة رينج روفر من طراز 2023.

كما أرسلت إلى نفسها مبلغ 3.308.157 دولارا لشراء عقار في كانيون ليك بولاية تكساس، وفقا للوثائق.

وأدرجت المحكمة في وثائقها 78 سيارة ودراجة نارية فارهة تمتلكها جانيت إجمالا، وطالبت بتلك الأصول في قرار المصادرة. وتضمنت المركبات العديد من سيارات مازيراتي، وفيراري، وأستون مارتن، ومرسيدس، وتسلا، ولاند روفر، ودراجات هارلي ديفيدسون.

وعلاوة على أصولها من المركبات، سردت المحكمة قائمة بـ31 عقارا تمتلكها جانيت أيضا. وانقسمت تلك العقارات بين عدة ولايات، حيث تضمنت قصورا تتجاوز قيمتها الـ3 ملايين دولار، والعديد من المزارع، والأفدنة الزراعية مترامية الأطراف، والشقق العادية والمفروشة في البنايات العالية والفاخرة.

وقسمت جانيت عقاراتها بين تكساس، وميريلاند، وكولورادو، وواشنطن، ونيومكسيكو، بينما يزعم الادعاء أنها اشترتها جميعاً بأموال الاحتيال.

وتزعم الوثائق كذلك، أن جانيت لديها 6 حسابات مصرفية لا تقل أرصدة كل منها عن 32 ألف دولار.

المصدر: "Daily Mail"