صحيفة "ديلي ميل": جهاز الاستخبارات البريطاني يحذر السلطات من التزايد الحاد للتهديدات الإرهابية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جهاز الاستخبارات البريطاني حذر سلطات المملكة من زيادة غير مسبوقة في تهديد وقوع هجوم إرهابي في البلاد.

وكتبت الصحيفة أن "مسؤولي المخابرات البريطانية حذروا أعضاء البرلمان من أن خطر وقوع هجوم إرهابي على الأراضي البريطانية يتزايد بشكل حاد".

وأشارت إلى أن التحذير جاء بعد قيام أجهزة المخابرات البريطانية باعتراض العديد من المحادثات "ذات الطبيعة المتطرفة"، بمستوى غير مسبوق منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقال أحد المطلعين لصحيفة "ديلي ميل"، إن هناك خطرا حقيقيا لوقوع هجوم إرهابي منسق في المملكة المتحدة أو هجوم ينفذه إرهابي بشكل منفرد.

وبحسب الصحيفة، يخشى مسؤولو الأمن البريطانيون من زيادة النشاط الإرهابي خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ يوم الأحد 10 مارس الجاري.

وأكدت "ديلي ميل" أنه تم تحذير السياسيين البريطانيين من أن التصعيد في قطاع غزة قد يستخدم من قبل المتطرفين كذريعة لتجنيد متطرفين آخرين.

المصدر: RT