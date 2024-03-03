مواطن جزائري يتجاوز الحرس ويوجه كلمات للرئيس الإيراني (فيديو)

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مواطنا جزائريا ألقى التحية على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأثنى على الدور الإيراني في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.

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وأظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يحاول تجاوز الحرس المحيطين برئيسي حتى تمكن من الوصول إليه في مسجد الجزائر الجديد، ومما يظهر فقد سمح له بذلك بسبب كبر سنه، فألقى التحية على الرئيس وعدد من مرافقيه والشخصيات الكبيرة المرافقة له.

مواطن جزائري لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي: ايران هي الدولة القوية التي تدافع عن الاسلام، شرفتمونا بزيارتكم. pic.twitter.com/NfJQKSwcBp — محمد لمين بليلي (@bellmolamine) March 3, 2024

وقال الرجل للرئيس الإيراني: "إيران هي الدولة القوية التي تدافع عن الإسلام، شرفتمونا بزيارتكم".

ولقي هذا المقطع تفاعلا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

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وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محادثات ثنائية على انفراد مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

ويقوم الرئيس الإيراني اليوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بعد مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث وقعت الجزائر وإيران اليوم الأحد 6 اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.

المصدر: RT