الجزائر وإيران توقعان 6 اتفاقيات تعاون مشترك

وقعت الجزائر وإيران اليوم الأحد 6 اتفاقيات تعاون مشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن مسؤولين من إيران والجزائر وقعوا 6 وثائق تعاون مشترك في مجالات مختلفة بحضور رئيسي البلدين.

وأوضحت الوكالة أن اتفاقيات التعاون في مجالات النفط والغاز والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة والرياضة والسياحة والإعلام.

وجاء التوقيع على وثائق التعاون عقب اجتماع مشترك عقده وفدان رفيعا المستوى من إيران والجزائر.

وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محادثات ثنائية على انفراد مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

ويقوم الرئيس الإيراني اليوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بعد مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

المصدر: وكالات