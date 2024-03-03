المجلس الروسي لتطوير المجتمع وحقوق الإنسان: غوغل هو الأداة الرئيسية للرقابة في العالم

صرح رئيس المجلس الرئاسي الروسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان فاليري فادييف بأن شركة "غوغل" الأمريكية هي الأداة الرئيسية للرقابة على العالم والتي يجب إيجاد بديل لها.

وقال فادييف في جلسة مع الصحافيين والخبراء الأجانب: "الرقمنة والشبكات الاجتماعية ومحركات البحث هي شكل جديد من أشكال الرقابة. نحن جميعا نستخدم غوغل.. شركة غوغل هي الأداة الرئيسية للرقابة في العالم. هل لدينا بديل لها؟".

ووفقا له، حاول الفرنسيون ذات مرة أن يتناقضوا مع شيء ما في غوغل، لكنهم لم ينجحوا. وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الروسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "لقد مرت 10 سنوات، ولم يتغير شيء".

وتخضع شركات التكنولوجيا الضخمة لتدقيق متزايد في ما يتعلق بممارساتها الخاصة بالبيانات، وذلك في أعقاب تعرض منصة "فيسبوك" لسلسلة من فضائح الخصوصية، ودخول قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية بيانات المستخدمين، وسمحت غوغل منذ عام 2014 للمعلنين بتتبع فعالية الإعلانات عبر الإنترنت، وهي الميزة التي تعتمد على سجلات مواقع المستخدمين.

وسبق أن كشفت وثائق أن شركة غوغل كانت تجمع بيانات المستخدمين الشخصية من خلال إستراتيجيات مماثلة لتلك التي تستخدمها فيسبوك التي تنتهك خصوصية المستخدمين وتتسلل إلى حساباتهم وتبيعها للشركات، بهدف الارتقاء بمواردها المالية وزيادة إيراداتها.

وتقول غوغل إن سجلات الموقع المخزنة تستخدم من أجل الإعلانات المستهدفة، بحيث يمكن لمشتري الإعلانات استهداف المستخدمين ضمن مواقع محددة مثل دائرة نصف قطرها ميل حول معلم معين.

المصدر: RT + وكالات