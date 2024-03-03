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رئيس لاتفيا رينكيفيتش: روسيا هي سبب وجود الناتو

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رئيس لاتفيا رينكيفيتش: روسيا هي سبب وجود الناتو
Legion-Media
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قال الرئيس اللاتفي إدغار رينكيفيتش إن السبب الرئيسي وراء وجود حلف شمال الأطلسي ونشاطه هو وجود روسيا.

كتب رئيس لاتفيا على شبكة التواصل الاجتماعي: إن السبب الرئيسي لتأسيس حلف شمال الأطلسي، موجود وسيظل موجودا، وهو روسيا.

وبهذا يكون الرئيس اللاتفي قد أجاب على تساؤلات رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك حول الحاجة لوجود هذا التحالف في الواقع الحديث.

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ولكن تساءل رجل الأعمال ماسك على الشبكة الاجتماعية: ما سبب استمرار وجود الناتو، بالرغم من أن خصمه اللدود والسبب وراء إنشائه، وهو "حلف وارسو"، لم يعد له وجود.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح سابقا بأن روسيا لا تخطط لقتال الدول الأوروبية أو حلف الناتو.

المصدر: RG

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