إيران.. الفيضانات تؤثر على 100 قرية والسلطات تتحرك لإغاثة الآلاف (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 100 قرية في دشتياري وقصررقند ونيكشهر وجابهار في إيران تأثرت بالفيضانات في الأيام الأخيرة.

وكانت الأمطار شديدة لدرجة أن سدود شيكالك وخير آباد وزردان فاضت، وفق ما ذكرت وكالة "فارس".

وتسببت هذه الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالطرق والقطاع الزراعي.

من جهته، قال الأمين العام للهلال الأحمر إن أكثر من 150 فريقا يقدمون المساعدة للأهالي.

در روزهای اخیر ۱۰۰ روستا در دشتیاری، قصرقند، نیکشهر و چابهار درگیر سیل شده‌اند. شدت بارش‌ها در حدی بوده که سدهای شی‌کلک، خیرآباد و زیردان سرزیر کرده. این باران‌های شدید خساراتی را به جاده‌ها و بخش کشاورزی هم زده. دبیرکل هلال‌احمر گفته بیش از ۱۵۰تیم در حال ارائۀ کمک به مردم هستند. pic.twitter.com/w8TWJ2IIKY — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 2, 2024

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وأوضح مدير الهلال الأحمر في محافظة سيستان وبلوشستان قائلا: "تم توزيع 1634 بطانية و854 سجادة و767 طردا غذائيا لمدة 72 ساعة على الأسر المتضررة من الفيضانات، وجرت إغاثة 4578 شخصا من الفيضانات جنوب المحافظة، وتم توفير أماكن إقامة طارئة لـ1400 شخص".



هذا ووصل وزير الداخلية في وقت سابق إلى مطار كنارك لزيارة المناطق التي غمرتها الفيضانات في جنوب سيستان وبلوشستان.

وأشارت رئيسة إدارة الأزمات إلى أنه سيتم في نهاية الليلة توصيل الكهرباء إلى كافة قرى سيستان وبلوشستان، وتجري الآن إعادة بناء حواف بعض الطرق التي دمرها الفيضان.

المصدر: "فارس"