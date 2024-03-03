تركيا تدعو إلى إطلاق مفاوضات حول أوكرانيا وفصل مسألتي وقف القتال والسيادة

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إطلاق مفاوضات حول أوكرانيا، مؤكدا أن على ضرورة الفصل بين مسألتي وقف إطلاق النار ومسألة السيادة في المرحلة الحالية.

وقال فيدان في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن روسيا وأوكرانيا بلغتا أقصى حدود قدراتهما العسكرية في تحقيق النتائج، والآن أصبح الحوار السلمي ضروريا.

وأضاف أن موقف أنقرة "هو أن الجانبين وصلا بالفعل إلى أقصى حدود ما يمكن تحقيقه من خلال الوسائل العسكرية. ونعتقد أن الوقت قد حان الآن لإجراء حوار من أجل وقف إطلاق النار".

وأوضح فيدان أنه من جانب تركيا "لا نتحدث عن الاعتراف بالأراضي المحتلة"، لكن في المرحلة الحالية "تركيا مقتنعة بأن الوقت قد حان لفصل هذه القضية وموضوع السيادة عن موضوع وقف إطلاق النار".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "من المستحيل على تركيا أن تتصالح مع حقيقة أنه في القرن الحادي والعشرين وفي وسط أوروبا يموت أو يصاب حوالي 500 ألف شخص"، مشددا على أن ذلك "يجب أن يتوقف بطريقة أو بأخرى. ومن أجل وقف هذا، يجب على (الطرفين) الاعتراف بالحاجة إلى التفاوض، وعلينا أن نتصالح مع هذه الفكرة".

هذا وقد أكدت القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين استعداد موسكو للتفاوض مع كييف والأطراف المعنية في هذا الصراع، شرط الاعتراف بالواقع الجديد على الأرض وأخذ مطالب روسيا في الاعتبار.

من جانبها ترفض كييف التفاوض وتسعى بدعم غربي إلى مواصلة اللجوء إلى الحلول العسكرية، رغم ما تتكبده من خسائر في الأرواح والعتاد وكذلك من دمار يلحق ببنيتها التحتية.

المصدر: تاس