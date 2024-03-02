صحيفة إيطالية: مصير الهجوم الأوكراني الجديد سيكون شبيها بمصير سلفه

كتب المعلق السياسي ماسيمو فيني في صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" إن الهجوم الأوكراني الجديد الذي أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سينتهي إلى الفشل مثله مثل الهجوم المضاد السابق

وكتب "فيني" في المقالة: "ما الذي يجعل زيلينسكي يفقد أعصابه وعقله، على افتراض أن لديه أعصابا وعقلا".

وأضاف، من الواضح أن روسيا تنتصر في الحرب، والهجوم المضاد الثاني الذي أعلن عنه زيلينسكي بشكل يدعو للشفقة، سيبدأ في الربيع، وسينتهي تماما كما أنتهى الهجوم الأول، وهذا بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي افرغ ترساناته ليعطيها لكييف، ولم يبخل عليها بالمال والسلاح.

وتابع قائلا: لقد سئم الأوروبيون والأمريكيون من السياسات التي لا تؤدي إلا للحفاظ على إحساس زيلينسكي النرجسي بالبطولة على حساب مواطنيه.

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وأضاف، أن الأوكرانيين أنفسهم لم يعودوا موقنين بالحاجة للاستمرار في حرب لا نهاية لها مع روسيا".

وقال زيلينسكي في فبراير إن أوكرانيا، بعد فشل الهجوم المضاد السابق، تستعد لعملية هجومية جديدة ولديها "خطة واضحة" للقيام بذلك. وأوضح رئيس أوكرانيا أنه لتفادي تسرب المعلومات، سيتم إعداد عدة خطط.

وكان قد نفذ الجيش الأوكراني هجوما مضادا فاشلا بدأ في 4 يونيو 2023. وأكد الجانب الروسي أن الجانب الأوكراني تكبد خسائر فادحة في الهجوم، دون أن يتمكن من تحقيق أي نتائج مهمة.

وفي محاولة لتبرير فشلها، تذرعت كييف بأن الناتو لم يمدها بما يكفي من الأسلحة.

المصدر: تاس