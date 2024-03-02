زراعة "منظم دقات قلب" لملك النرويج

زرع الأطباء جهازا مؤقتا لتنظيم دقات القلب لملك النرويج هارالد الخامس في مستشفى بماليزيا التي سافر إليها لقضاء إجازته مع عائلته.

وقالت العائلة المالكة في بيان إن العملية التي أجريت يوم السبت في مستشفى السلطان مليحة بجزيرة لانكاوي، أجريت بسبب انخفاض معدل دقات القلب لدى الملك البالغ من العمر 87 عاما.

وقال الطبيب الشخصي للملك إن هذا الإجراء سيجعل العودة إلى النرويج، والتي من المرجح أن تتم في الأيام المقبلة، أكثر أمانا.

واضاف أن الحكومة النرويجية ستفعل ما يلزم لتسهيل عملية النقل، وستكون القوات المسلحة النرويجية مسؤولة عن اتخاذ الاستعدادات اللازمة.

وأصيب الملك، الذي كان يقضي إجازته في ماليزيا، بعدوى وانتكاسة صحية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وتولى ملك النرويج عرش النرويج في عام 1991 وهو أقدم ملك في أوروبا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة، من المقرر أن يشارك الملك في مناسبة علنية بتاريخ 8 مارس، حيث من المقرر أن يرأس مجلس الدولة في القصر الملكي.

المصدر: RG