فعاليات "مهرجان الشباب العالمي -2024" في سوتشي الروسية (صور)
تعيش منطقة "سيريوس" الروسية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، فعاليات مهرجان الشباب العالمي، الذي سيستمر حتى السابع من الشهر الجاري بمشاركة 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة.
وافتتح المهرجان الذي تم تنظيمه بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت فعاليته تحت عنوان "المسؤولية عن مصير العالم".
يشارك في المهرجان أكثر من 20 ألف شاب من الروس والأجانب في مجالات الأعمال والإعلام والتعاون الدولي والثقافة والعلوم والتعليم والعمل التطوعي والخيري والرياضة ومختلف مجالات الحياة العامة، بالإضافة إلى مختلف منظمات وجمعيات الأطفال.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت في كلمة بمناسبة افتتاح المهرجان انفتاح روسيا على الحوار مع باقي دول العالم في شتى المجالات، وإيمان القيادة الروسية بالشباب وبأهمية دوره.
المصدر: RT