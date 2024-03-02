لافروف: الصراع في  أوكرانيا سينتهي عندما تمتثل كييف للقانون الدولي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأزمة الأوكرانية ستنتهي عندما تبدأ كييف تمتثل للقانون الدولي.

هذا ما أكده لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده عقب منتدى أنطاليا الدبلوماسي مجيبا على سؤال حول أوكرانيا أنه فيما يتعلق بمسألة ما يجب القيام به لإنهاء الصراع في أوكرانيا. فقال إن هذا سيحدث عندما تبدأ كييف باحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية وغيرها من القواعد الأساسية. لقد أعلنّا الأهداف التي من أجلها انطلقت العملية العسكرية الخاصة. وجدد الرئيس مرة أخرى في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية التأكيد على أن هذه الأهداف ما زالت قائمة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا ليس لديها الحق في خيانة الشعب الروسي في دونباس، في نوفوروسيا. وأكد أننا لن نفعل هذا أبدا.

وبحسب الوزير، روسيا لا تريد أن ترى مصير الشعب الروسي الذي يعيش على أراضي أجداده قاتما. لا نريد أن يمنعوا من العيش بالطريقة التي يريدون، وفقا لتقاليدهم وديانتهم وثقافتهم، ولا نريد ان نراهم بتعرضون للاعتداء والإبادة. نحن نقاتل من أجلهم وسنواصل القيام بذلك طالما أنهم غير آمنين، وحتى نضمن احترام حقوقهم بالكامل.

المصدر: تاس