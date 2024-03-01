مدفيديف: "الموت للمحتلين الألمان الفاشيين!"

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن شعار زمن الحرب العالمية الثانية عاد من جديد ليكتسب وجاهة في ظل التصريحات والتسريبات الألمانية الأخيرة.

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جاء ذلك وفقا لما نشره مدفيديف على قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب:

في ما يتعلق بالتسجيل الصوتي بين ضباط الجيش الألماني حول الهجمات المخطط لها ضد بلادنا:

يتحول خصومنا الأزليون، في نهاية المطاف، ومرة أخرى إلى أعداء لدودين. انظر إلى مدى دقة وتفاصيل مناقشة هؤلاء الضباط للهجمات على أراضينا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، واختيار الأهداف لضربها، وكذلك الطرق المحتمل أن تحدث أكثر من غيرها أكبر قدر من الضرر لوطننا وشعبنا. ولا ننسَينّ الخطاب الكاذب حول عدم مشاركة ألمانيا في الصراع.

من كان يتخيل هذا في الآونة الأخيرة؟

كيف يمكن الرد على ذلك دبلوماسيا؟

لا أعرف...

كل ما أعرفه هو شيء واحد، أن أحدا لن يتمكن من التعبير أفضل من كلمات شاعر:

"كانت تلك رغبته، وهذا ذنبه

فليحترق بيته، لا بيتك

ولتصبح امرأته لا زوجتك

أرملة

ولتنتحب أمه التي ولدته

لا أمك

ولتنتظر عائلته لا عائلتك

بلا أمل

اقتل ولو واحدا منهم!

اقتله بسرعة!

وكلما رأيته مجددا

اقتله مرة أخرى"

وهي من قصيدة "اقتله" للشاعر السوفيتي قنسطنطين سيمونوف (1915-1979).

ومرة أخرى يضحى شعار الحرب العالمية الثانية ذا معنى

"الموت للمحتلين الألمان الفاشيين!"

المصدر: تليغرام