"طائرة بيربوك " تتحول إلى قطع غيار

خرجت طائرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن الخدمة وبيعت لشركة Lufthansa Technik لتفكيكها إلى قطع غيار.

جاء ذلك وفقا لما نشرته Spiegel اليوم الجمعة، حيث أفادت الصحيفة بأن الطائرة الحكومية من طراز "إير باص" A340-300، والتي حلقت لسنوات تحت اسم "كونراد أديناور" خرجت من الخدمة بسبب سلسلة من الأعطال، وتم بيعها لشركة Lufthansa Technik التابعة لشركة "لوفتهانزا"، حيث قامت شركة Vebeg الفيدرالية سابقا عملية تقديم العطاءات. ووفقا لمعلومات Spiegel فسوف تدفع شركة Lufthansa Tehchnik مبلغا متوسطه مليون دولار.

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وقد أكد متحدث الشركة للصحيفة بأن الشركة تريد تفكيك الطائرة وبيعها كقطع غيار، حيث لا تزال محركات الطائرة، على وجه الخصوص، في حالة جيدة، على الرغم من أن الطائرة تعمل منذ 20 عاما. وقالت الشركة إن عددا من الأجزاء يمكن بيعها أيضا، وبعد الشراء، من المحتمل أن يتم نقل الطائرة مباشرة إلى فرع Lufthansa Technik في إسبانيا.

وقد خرجت الطائرة، التي قامت بها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل وخليفتها أولاف شولتس بعدد من رحلات العمل، من الخدمة خريف عام 2023، بعد عدة حوادث مؤسفة خلال الرحلات الحكومية. وبعد أن أقلعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك مرتين من أبو ظبي في طريقها إلى أستراليا في أغسطس الماشي، اضطرت للعودة إلى المطار بسبب مشكلات فنية في ألواح الجناح، ولهذا أطلق على الطائرة لقب "طائرة بيربوك المعطلة".

وبالنسبة للرحلات الحكومية، فإن الطائرة مجهزة بمقصورة فاخرة لكبار الشخصيات، حيث يوجد في المقدمة "مكتب خاص"، يمكن تحويله إلى غرفة نوم واسعة، ويوجد دش في الحمام. وخلفه مباشرة توجد قاعتان للمؤتمرات، أصبحت إحداهما تعرف باسم "غرفة معيشة ميركل". وفي الخلف توجد درجة الأعمال للوفد، تليها بضعة صفوف من المقاعد الاقتصادية لمرافقة الصحفيين وطاقم الطائرة.

المصدر: Spiegel